Çorlu\'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Silahlı Saldırı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine çıkan tartışmada kurşun yağdırdı. Kadın ağır yaralanırken, zanlı kaçtı.

Olay, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde Armada City mevkiinde meydana geldi. M.K., boşanma aşamasındaki eşi S.K. ile börekçide bir araya geldi. Çocukların velayeti konusunda çıkan anlaşmazlık üzerine silahına sarılan S.K., M.K'ye kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı saldırı esnasında mermi isabet eden iş yerinin camında hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ