Çorlu'da Kaza: Mahalleli Çözüm İstedi

16.08.2025 09:59
Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Mahalle sakinleri, sık kazaların yaşandığı noktada önlem alınmasını talep etti.

Tekirdağ Çorlu'da otomobil ile motosikletin karıştığı ve 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından olay yerine gelen mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık kazaların meydana gelmesine tepki gösterdi.

Taşkent Caddesi ile Emel Sokak yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. T.G. idaresindeki 34 DU 0392 plakalı otomobil ile A.Ç.'nin kullandığı 59 ALN 272 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü A.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olay yerine gelen bazı mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık maddi hasarlı ve yaralanmalı kazaların yaşandığını belirterek çözüm bulunmasını istedi. Bir mahalle sakini, ilgisizliğe yakınıp, tümsek yapılması talebinde bulunurken, başka vatandaş ise ışıklı uyarı cihazları takılmasını istedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Çorlu, Son Dakika

