Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yolu üzerinden Ergene istikametine seyreden E.Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan E.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da motosiklet kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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