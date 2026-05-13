Çorlu\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü Çobançeşme Mahallesi Güldalı Sokak ile Bülent Ecevit Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Aşevi yönünden gelen bir otomobil ile hastane yönüne seyreden motosiklet ışıklarda çarpıştı. Kazaza motosikletten savrulan F.S. ve A.A.H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ