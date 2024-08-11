"Düğün sandalyesi" tartışmasında feci son! Taksiciyi evladının gözü önünde katlettiler

Remzi Ozdemir:

Türkiye'de herkes horoz çok bilmiş bencil ukalalıkta sınır tanımayan bir millet olduk Hiç kimse pardon demiyor özür dilemiyor Haksızda olsa yağ gibi üste çıkamaya çalıyor Bir Avrupalıya medeni insana sokakta kolay kolayına kavga etiremezsiniz Ondan sonra diyoruzki niye hep orta doğudan bela eksik olmuyorAllah sonumuzu hayır etsin Yakında felaketler kapıda olabilir