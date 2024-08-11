"Düğün sandalyesi" tartışmasında feci son! Taksiciyi evladının gözü önünde katlettiler - Son Dakika
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"Düğün sandalyesi" tartışmasında feci son! Taksiciyi evladının gözü önünde katlettiler

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sandalye yüzünden çıkan kavgada baba ile oğlu bıçaklandı. Baba hastanede hayatını kaybetti.

11.08.2024 15:44  Güncelleme: 16:48
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sandalye yüzünden yaşanan laf atma kavgasında baba ile oğlu bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan baba hayatını kaybetti.

SANDALYE NEDENİYLE BABA VE OĞLUNA SALDIRDILAR

Olay, saat 00.30 sıralarında Mandıracı 1. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki düğünün sona ermesinin ardından sandalyeler toplanmaya başladı. Bu sırada ticari taksiyle yoldan geçmek isteyen 42 yaşındaki Özcan Özkan ile 18 yaşındaki oğlu Ada Özkan, sandalye tartışmasıyla başlayan laf atma yüzünden yaşanan gerginliğin ardından bir grubun saldırısına uğradı.

Düğün sonrası 'Sandalye' kavgası! Taksiciyi oğlunun gözü önünde katlettiler

Bacağından yaralanan Ada Özkan ile göğsünden yaralanan baba Özcan Özkan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Hastaneye giderken sürücü Özcan Özkan'ın bayılması üzerine olay yerine ambulans çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan baba Özcan Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş ekipleri tarafından olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

"Düğün sandalyesi" tartışmasında feci son! Taksiciyi evladının gözü önünde katlettiler
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Düğün sandalyesi' tartışmasında feci son! Taksiciyi evladının gözü önünde katlettiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Çelikk: İnsanlarımız cani olmuş 39 0 Yanıtla
  • Hasan 78: Bu kadar ucuz hayat...... 27 1 Yanıtla
  • Murat Çevre: Allah Rahmet eylesin Bana göre bu sokak düğünleri yasaklanmali.. o mahalle mecbur mu saatlerce o sesi çekmeye 20 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: hay sandeleniz batsın 16 0 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Türkiye'de herkes horoz çok bilmiş bencil ukalalıkta sınır tanımayan bir millet olduk Hiç kimse pardon demiyor özür dilemiyor Haksızda olsa yağ gibi üste çıkamaya çalıyor Bir Avrupalıya medeni insana sokakta kolay kolayına kavga etiremezsiniz Ondan sonra diyoruzki niye hep orta doğudan bela eksik olmuyorAllah sonumuzu hayır etsin Yakında felaketler kapıda olabilir 14 0 Yanıtla
  • Adıyaman Kervansaray Kahvesi: Yazık biraz daha yapıcı olalım Allah rahmet eylesin yaralılara geçmiş olsun 10 1 Yanıtla
  • Emre Bey: Cezai müeyyide uygulanmalı 0 0 Yanıtla

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