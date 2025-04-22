Çorlu'da Tamirci Dükkanında Yangın

Tamirci dükkanında korkutan yangın

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosiklet, elektrikli bisiklet yedek parça satışı ve tamirinin yapıldığı işyerinde yangın meydana geldi.

Olay, gece yarısı Kemalettin Mahallesi Yel Değirmeni Sokak üzerindeki yedek parçacı ve tamirci dükkanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dükkana ait üst kat bölümünde yangın meydana geldi. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakini vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, TREDAŞ, ambulans ve polis ekipleri intikal etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken, olayda yaralanan yada dumandan etkilenen olmadı.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Yangın sonrası dükkanda maddi hasar meydana geldi.