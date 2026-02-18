Tekirdağ Çorlu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, dönel kavşakta aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Süleymanpaşa istikametine seyreden B.G. idaresindeki 59 PS 201 plakalı ait hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bordür taşlarını yıkarak, dönel kavşak içerisinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kaza sonrası yaralanan araç sürücüsü B.G., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Çorlu'da Trafik Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?