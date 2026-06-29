Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafikte sürücüler arasında çıkan yol verme kavgası, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.
Olay, Çorlu ilçesi Erdal İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek, tarafları güçlükle ayırdı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3. Sayfa › Çorlu'da Yol Verme Kavgası Büyüdü - Son Dakika
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