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Çorum Alaca'da bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan bir evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, evin yan tarafında bulunan ahıra sıçramadan söndürüldü. Yangında evin çatısı tamamen yanarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum Alaca\'da bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı
08.01.2024 - 17:08,
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Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'ta Hakan A.'ya ait müstakil evin çatı katında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, evin yan tarafında bulunan ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangında evin çatısı tamamen yanarken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da bir evin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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