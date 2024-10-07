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Çorum Alaca'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum Alaca\'da Depoda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir depodan çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında depo kullanılmaz hale gelirken, evin çatısında da kısmi hasar oluştu.

07.10.2024 11:54  Güncelleme: 11:56
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Çorum'un Alaca ilçesinde, bir depodan çıkan yangına itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Alaca ilçesine bağlı Küçükhırka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Arslan'a ait depoda yangın çıktı, kısa sürede depoyu saran alevler daha sonra evin çatısına sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında depo kullanılmaz hale gelirken evin çatısı kısmen zarar gördü. Yangını fark eden ev sahibi 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler, yangına müdahale ederken olay yerine Alaca belediyesine ait iş makinesi sevk edildi. Yangının başladığı depo kullanılmaz hale gelirken evin çatısına sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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