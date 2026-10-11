Çorum Alaca'da iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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Çorum Alaca\'da iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde Alaca-Zile kara yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Zile kara yolu Ünalan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 55 AOE 711 plakalı otomobil ile Y.Y. yönetimindeki 06 DHF 267 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.D., A.D. ve M.M.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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