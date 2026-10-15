Çorum Alaca'da kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Çorum Alaca\'da kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Çorum Alaca'da Mezbahane Kavşağı'nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan sürücü ve 5 yolcu olmak üzere 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Mezbahane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi istikametine giden N.B. idaresindeki 06 EVJ 585 plakalı Hyundai marka otomobil ile H.Ş. yönetimindeki 19 FL 095 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.B., P.B., B.B., M.B. ve H.B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiÇorum Alaca3. SayfaHastaneGüncelAlacaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da kavşakta minibüsle çarpışan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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