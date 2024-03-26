Çorum Alaca\'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu

Hatay'da kaza sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, kimliklerinin belirlenmesiyle aynı aileden 6 kişinin öldüğü tespit edildi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Mehmet ve Zeliha'nın karı koca olduğu, Eray ile Ecrin Sönmez'in ise çiftin evlatları olduğu öğrenildi. Ayrıca, kazada hayatını kaybeden Zeki Kara'nın Zeliha Sönmez'in ağabeyi olduğu ve Döndü Kara ile evli olduğu belirlendi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırılırken, aileden geriye kalan Melek Su Sönmez'in ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.