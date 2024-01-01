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Çorum Alaca'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Çorum Alaca\'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı
01.01.2024 - 15:28,
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Çorum'un Alaca ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca - Baydiğin yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengizhan C.(24) yönetimindeki 66 ADB 419 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddeti ile yaralanan otomobil sürücüsü Cengizhan C. ile araçta yolcu olarak bulunan Zafer C.(23) ve Hüdayi C.(17) olay yerine gelen ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika
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