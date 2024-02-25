Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor

Çorum Alaca\'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri, halkın güven ve huzurunu sağlamak amacıyla şok uygulamalarına devam ediyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımıyla Ankara Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 60 kişinin GBT kontrolü yapılırken, 30 araçta alkol ve evrak kontrolü yapıldı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması üzerine polis ekipleri, huzur uygulamaları ve şok denetimlerine devam edeceklerini bildirdi.

25.02.2024 19:06  Güncelleme: 19:07
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Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından halkın güven ve huzurunu sağlamaya yönelik şok uygulamalar devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 60 şahsın GBT kontrolü yapılırken, 30 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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