Çorum Alaca'da yağışta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da yağışta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 2 kişi yaralandı

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Çorum Alaca\'da yağışta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 2 kişi yaralandı
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Alaca ilçesi girişindeki Sanayi Kavşağı'nda yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili tarlaya uçtu. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi girişinde bulunan Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan A.A. yönetimindeki 06 GA 0141 plakalı Volkswagen marka otomobil, yağışlı hava sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde tarlaya uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ü.A. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiÇorum Alaca3. SayfaGüncelAlacaKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da yağışta kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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