Çorum'da 22 Aranan Şahıs Yakalandı

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Çorum'da 17-24 Şubat tarihleri arasında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 22 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce il merkezinde yürütülen görevler çerçevesinde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik 17-24 Şubat tarihleri arasında geniş kapsamlı çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde aranan 22 şahıs yakalandı. Hakkında kayıp müracatında bulunlan 5 kişi de ekipler tarafından bulundu. Kayıp 1 kadının arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM