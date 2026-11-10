Çorum\'da 4 şüpheli, saklandıkları bağ evine düzenlenen operasyonda yakalandı

Çorum'da 4 şüpheli, saklandıkları bağ evine düzenlenen operasyonda yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da 7 Kasım günü Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen silahla yaralamaya teşebbüs olayıyla ilgili 4 şüpheli, saklandıkları bağ evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Çorum'da "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işledikten sonra kayıplara karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı.
Olay, 7 Kasım günü saat 19.15 sıralarında Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahla ateş edilerek kasten yaralamaya teşebbüs edilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatan Çorum İl Emniyet MüdürlüğüAsayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti. Ekipler tarafından bir bağ evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
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