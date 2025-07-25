Çorum\'da 6 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 18-25 Temmuz tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 110 adet uygulama yapıldı. Denetimlerde 24 kahvehane, 23 kafe, 21 çay ocağı, 10 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. 4 bin 454 vatandaşın kimliği sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 7 adet ateşli silah 1 adet kesici-delici alet, 1 adet şarjör ve 41 adet fişek, 26 adet sentetik ecza hapı, 180 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 32 gram bonzai ele geçirildi.

Trafik kontrolleri çerçevesinde ise 2 bin 289 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 16 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM