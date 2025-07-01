Çorum\'da 64 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Kanalda Bulundu

Çorum'un Dodurga ilçesinde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan vatandaşın cansız bedeni, su kanalında bulundu.

Olay, İlçeye bağlı Obruk köyü mevkiinde bulunan su kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Töremiş'ten 3 gündür haber alamayan komşuları endişelenerek durumu köy muhtarı Ali Ekber Sever'e bildirdi. Muhtar Sever'in 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, Çorum Belediyesi Arama Kurtarma (ÇOKAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Töremiş'in en son görüldüğü yer olan evinin çevresinde ve bahçesinde arama başlattı. Arama kurtarma ekipleri, Töremiş'in bahçesini suladığı sırada yakında bulunan hidroelektrik santrali (HES) kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, HES kanalı ve çevresinde detaylı bir arama çalışması yaptı. Yapılan arama sonucunda dalgıçlar, santralin elektrik üretim havuzunda Töremiş'in cansız bedenine ulaştı. Adamın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇORUM