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Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralı olarak kaçtı - Son Dakika
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Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralı olarak kaçtı

Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi, yaralı olarak aracıyla kaçarak canını kurtarmıştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Çorum\'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralı olarak kaçtı
08.01.2024 - 08:04,
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Çorum'da akaryakıt istasyonunda husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs, yaralı olarak aracıyla kaçarak canını kurtarmıştı. Silahlı saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Osmancık Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil ile bir akaryakıt istasyonuna gelen İ.Ç., burada husumetli olduğu M.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinden yaralı halde kaçan İ.Ç., Garanti Evler 10. Sokak üzerine gelerek 112 Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı İ.Ç., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanan olayda bir anda koşarak gelen M.Y.'nin, elindeki tabancayla İ.Ç. idaresindeki araca peş peşe ateş ettiği görülüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralı olarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralı olarak kaçtı - Son Dakika
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