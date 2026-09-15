Çorum'da amca-yeğen kavgasını ayırmaya çalışan 24 yaşındaki genç tüfekle öldü - Son Dakika
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Çorum'da amca-yeğen kavgasını ayırmaya çalışan 24 yaşındaki genç tüfekle öldü

Çorum\'da amca-yeğen kavgasını ayırmaya çalışan 24 yaşındaki genç tüfekle öldü
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Çorum merkeze bağlı Ömerbey köyünde amca ile yeğeni arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 24 yaşındaki Celal Atakan, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan yeğenin tedavisi sürerken, şüpheli amca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çorum'da amca ile yeğeni arasında çıkan tartışmayı ayırmak için araya giren 24 yaşındaki genç, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayda yeğen yaralanırken, şüpheli amca jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, merkez ilçeye bağlı Ömerbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (26) ile amcası İ.Ş. arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ş., tüfekle ateş açtı. Bu sırada amca ile yeğen arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan Celal Atakan (24) ve yeğen M.Ş. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Celal Atakan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bacağından vurulan M.Ş.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri şüpheli İ.Ş.'yi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Güvenlik, Olaylar, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da amca-yeğen kavgasını ayırmaya çalışan 24 yaşındaki genç tüfekle öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da amca-yeğen kavgasını ayırmaya çalışan 24 yaşındaki genç tüfekle öldü - Son Dakika
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