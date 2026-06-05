Çorum\'da Asayiş Denetimleri: Bir Aranan Yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde 3 bin 471 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında 115 sabit ve seyir halinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 25 kahvehane ve kıraathane, 23 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

Uygulamalarda toplam 3 bin 471 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs yakalandı. Trafik denetimleri kapsamında da 2 bin 387 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 3 tabanca, 3 av tüfeği, 1 kesici alet ve 14 fişek ele geçirildi. Öte yandan 21 adet sentetik ecza ile 30 gram sentetik kannabinoid maddeye de el konuldu. - ÇORUM