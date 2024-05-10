Çorum\'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ile 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Mayıs tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 25 adet silah, 207 adet fişek, 11 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza, 1,89 gram metamfetamin, 91 gram esrar madde, 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - ÇORUM