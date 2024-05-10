Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum\'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet, 25 adet silah, 207 adet fişek, 11 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza, 1,89 gram metamfetamin, 91 gram esrar madde, 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ve 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

10.05.2024 17:50
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Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah, uyuşturucu madde ile 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3-10 Mayıs tarihlerinde yapılan şok uygulamalar ile şüphe ve ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 9 kesici ve delici alet olmak üzere toplam 25 adet silah, 207 adet fişek, 11 adet şarjör, 28 adet sentetik ecza, 1,89 gram metamfetamin, 91 gram esrar madde, 80 bin adet bandrolsüz kaçak makaron sigara ile 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Makaron, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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