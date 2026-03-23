Çorum'da Asker Eğlencesinde Tabancayla Yaralanma

23.03.2026 08:25
R.Y., askere gideceği gün düzenlenen eğlencede tabancayla vurularak yaralandı. Polis araştırıyor.

Çorum'da bir genç, kendisi için düzenlenen asker eğlencesi sırasında tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatani görevini yapmak üzere askere gidecek olan R.Y. için mahallede asker eğlencesi düzenlendi. Eğlence esnasında, R.Y., kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı. Yaralı genç arkadaşlarının yardımıyla ilk olarak Hasan Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, çok sayıda boş ve dolu tabanca kovanları tespit etti.

Polis ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Çorum, Suç, Son Dakika

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
İran İsrail’de 5 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

08:06
ABD’de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'de yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:40
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
07:21
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
Savaş sürerken korkutan açıklama: Hiçbir ülke bundan kurtulamaz
06:53
Savaşta 24. gün İran’dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Savaşta 24. gün! İran'dan kritik 48 saat uyarısı: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
05:21
İsrail ordusu zorda Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
İsrail ordusu zorda! Yarım asırdır depolarda tutulan mühimmatları kullanmaya başladılar
03:12
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
İsrail Ordu Sözcüsü Defrin: İran ve Lübnan saldırıları birkaç hafta daha devam edecek
