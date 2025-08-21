Çorum'da Avcılara Uyarı - Son Dakika
Çorum'da Avcılara Uyarı

21.08.2025 13:18
Çorum Jandarması, av sezonu öncesinde avcılara kurallar ve yasadışı avcılığa karşı uyardı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, 23 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan 2025-2026 av dönemi öncesinde avcılara yönelik uyarıda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sürdürülebilir av ve yaban hayatının korunması amacıyla kurallara titizlikle uyulması gerektiği vurgulanarak, av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarıyla birlikte korunması için paydaş kurumlarla koordineli bir şekilde çalışılacağı belirtildi. 23 Ağustos Cumartesi günü başlayacak av sezonu boyunca avcılık yapacak vatandaşların uyması gereken kurallar ise, 'avcılık belgeleri ve avlanma izinleri alınmalı ve av sırasında mutlaka yanında bulundurulmalı, sadece Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izin verilen türler, izin verilen günlerde ve avlaklarda avlanmalı, Koruma altındaki hayvan türlerine, bu türlerin üreme dönemlerine ve genel avlanma yasaklarına riayet edilmeli, tüfek ruhsatı ve taşıma kurallarına harfiyen uyulmalı, av sırasında çevreye ve doğaya zarar verecek davranışlardan kaçınılmalı' olarak ifade edildi. Açıklamada, yasadışı kara avcılığının önlenmesi için vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekilerek, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezine veya Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması üzerinden bildirilmesi gerektiği kaydedildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
