Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf

Güney Kore\'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh\'tan attığı golle ilgili itiraf
12.06.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye Çekya karşısında galibiyeti getiren golü atan Beşiktaşlı futbolcu Hyeon-gyu Oh, maçın ardından görüşlerini aktardı. Mutluluğunu dile getiren yıldız isim, ''Golü o anda hissetmiştim. Golden sonra tribünlerden çıkan sesi hayatım boyunca unutamayacağım'' dedi.

FIFA 2026 Dünya Kupası maçında Güney Kore, Çekya'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golü Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh kaydetti.

''ÇIKAN SESİ HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM''

Maçın ardından konuşan Oh, gol anını anlatarak "Öncelikle kelimelerle tarif edilemeyecek bir duygu. Aslında bugün maçtan önce kendimi hiç iyi hissetmiyordum. Ateşim 38 dereceye kadar çıktı ve Acaba 'Maça çıkabilecek miyim?' diye çok düşündüm. Ancak buradaki tüm personelimiz benimle çok yakından ilgilendiler. Onların sayesinde bugün sahaya çıkabildim ve gol atabildim. Golü o anda hissetmiştim. Golden sonra tribünlerden çıkan sesi hayatım boyunca unutamayacağım.'' dedi.

''BÜYÜK BİR ÇABA GÖSTERDİ''

Güney Kore Teknik Direktörü Myung-bo Hong ise "Hyeon-gyu Oh da hazırladığımız hamlelerden biriydi ama başlangıçtan itibaren tam olarak yüzde yüz kondisyonda değildi. Durumunu hızla toparlamak için büyük bir çaba gösterdi ve bugün çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

Çek Cumhuriyeti, Dünya Kupası, Güney Kore, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok Kılıçdaroğlu: İlanihaye genel başkan olacağım diye bir şey yok
Samsun’da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum
Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı Gaziantep’te tarihi gün: Suriye Başkonsolosluğu 15 yıl sonra yeniden açıldı
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de Jose Mourinho resmen Real Madrid'de

18:19
Osimhen’e 120 milyon Euro’luk dev teklif Anında cevap verildi
Osimhen'e 120 milyon Euro'luk dev teklif! Anında cevap verildi
18:18
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı
17:54
Antalya’da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi
Antalya'da alacak dehşeti: Hem vurdu hem mahkemede özür diledi
17:46
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
Dünyanın izlediği salgında korkulan oldu: Ebola sığınmacı kampına sıçradı
17:04
CHP’de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
CHP'de iki belediye başkanı kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
16:58
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice’nin ailesi tazminat kazandı ölünce de borçlu çıktı
Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 18:49:52. #7.13#
SON DAKİKA: Güney Kore'nin kahramanı oldu! Beşiktaşlı Oh'tan attığı golle ilgili itiraf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.