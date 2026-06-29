Çorum\'da çatı kenarına sıkışan kuşu itfaiye kurtardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir apartman çatısının yan kısmına sıkışan kuş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sungurlu ilçesi Başpınar Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısında bir kuşun mahsur kaldığını gören çocuklar, durumu Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla çatıya ulaşarak sıkışan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye erleri tarafından kontrolü yapılan kuşun herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi. Kurtarılan kuş, ekipler tarafından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. - ÇORUM