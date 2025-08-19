Çorum'da Çöp Yüklü Tırda Yangın Çıktı - Son Dakika
Çorum'da Çöp Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Çorum\'da Çöp Yüklü Tırda Yangın Çıktı
19.08.2025 02:11  Güncelleme: 02:13
Çorum-Sungurlu karayolunda seyir halindeki çöp yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da seyir halindeki çöp yüklü tırın dorsesi alev aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Çorum- Sungurlu karayolunun 16'ncı kilometresindeki Kırankışla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Kulu yönetimindeki 63 ADA 464 plakalı çöp atığı yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü Kulu, aracı emniyet şeridine çekerek dorsesini çekiciden ayırdı. Bu sayede yangının kupa kısmına sıçraması engellendi.

İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çöp atıkları nedeniyle söndürülmesi güç olan yangına itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, tırın dorsesi tamamen kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından araç trafiği, ekiplerin kontrolünde tek şeritten sağlanarak normale döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

3.Sayfa

Çorum'da Çöp Yüklü Tırda Yangın Çıktı
