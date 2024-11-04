Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında hasar gören evlerden birisi cep telefonu ile görüntülendi.
Patlamanın dehşetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü.
Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmazken, eşyaların ise dağıldığı kameraya yansıdı. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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