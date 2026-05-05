Çorum'da düğün konvoyuna katılan sürücülerin tehlikeli sürüşünü cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar tepki gösterdi.
Çorum'da Çorum-Ankara karayolu İskilip Caddesi mevkiinde kayda alınan görüntüler 'pes' dedirtti. Gelin arabasının arkasından kornalar çalarak ilerleyen sürücülerin bazıları öne geçebilmek için araçlarını birbirinin üzerine sürdü. Tüm şeritleri kapatarak adeta birbirleriyle yarışan sürücüler, kazaya davetiye çıkardı. Yolda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kaydederek korna çalarak tepki gösterdi. - ÇORUM
Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum'da Düğün Konvoyu Kaza Tehlikesi Yaratıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?