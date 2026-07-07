Çorum'da Düğünlerde Silahlı Kutlama Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Düğünlerde Silahlı Kutlama Yasaklandı

Çorum\'da Düğünlerde Silahlı Kutlama Yasaklandı
07.07.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da silahla havaya ateş açan 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, 14 tabanca ve 1234 mermi ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 yılında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde düğün, asker uğurlaması ve benzeri kutlamalarda silahla havaya ateş açan 28 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğün, nişan, asker uğurlaması ve spor müsabakaları gibi kutlamalarda silahla havaya ateş açan şahıslara geçit verilmiyor. Bu çerçevede ekiplerce 2026 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çorum merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul ve Kastamonu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilere ait ev, eklenti ve araçlarda yapılan aramalarda 14 tabanca, 7 av tüfeği ile bin 234 adet mermi ve fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında şahıslara 52 bin 79 lira idari para cezası uygulanırken, 28 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, silahla havaya ateş açan şahıslar hakkında 1 yıldan 5 yıla kadar, kurusıkı tabanca ile ateş edenler hakkında ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası uygulandığı belirtildi. Bu suçların düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu organizasyonlarda işlenmesi halinde cezaların yarı oranında artırıldığı ifade edildi. Vatandaşların, silahla ateş edildiğini görmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmasının da can ve mal kayıplarının önlenmesine önemli katkı sağlayacağı bildirildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çorum, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Düğünlerde Silahlı Kutlama Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı Ankara'daki NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak özel 5 lira basıldı
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Cezaevinde büyük isyan 25 kişi hayatını kaybetti Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi
5 ilde dev operasyon 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi 5 ilde dev operasyon! 200 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

09:02
TRT spikeri Özkan Öztürk’ten olay Trump göndermesi
TRT spikeri Özkan Öztürk'ten olay Trump göndermesi
08:32
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
07:32
İstanbul’da AVM otoparkında skandal görüntü Yakalanınca hızla kaçtılar
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar
07:06
NATO Zirvesi’nin en dikkat çeken kulisi Trump F-35 müjdesini verecek
NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken kulisi! Trump F-35 müjdesini verecek
06:49
ABD basını: İran ordusu Hürmüz’den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi
06:38
36. NATO Zirvesi bugün Ankara’da başlıyor Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak
36. NATO Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor! Milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 09:27:34. #.0.2#
SON DAKİKA: Çorum'da Düğünlerde Silahlı Kutlama Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.