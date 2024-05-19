Çorum'da Dur İhtarına Uymayan Otomobil Direğe Çarptı - Son Dakika
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Çorum'da Dur İhtarına Uymayan Otomobil Direğe Çarptı

Çorum\'da Dur İhtarına Uymayan Otomobil Direğe Çarptı

Çorum'da devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazalı araçtan kaçmaya çalışan 4 kişiden biri kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer 3 şüpheli ise polis tarafından aranıyor.

19.05.2024 02:45
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Çorum'da devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil direğe çarptı. Kazalı araçtan yaralı olarak kaçmaya çalışan 4 kişiden 1'i kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Cumartesi Pazarı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazar içerisinde devriye atan çarşı ve mahalle bekçilerinin dur ihtarına uymayan 75 AR 938 plakalı otomobil sürücüsü aydınlatma direğine çarptı. Kazalı araçtan çıkan 4 kişi yaya halde kaçmaya başlayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Araçtan kaçan şahıslardan birisi çarşı ve mahalle bekçileri tarafından park halinde bulunan bir aracın altında yakalandı. Olay yerine getirilen şahıs kaza esnasında yaralandığı belirterek ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaçan 3 şüpheli şahıs hakkında yakalama çalışması başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Çorum, Trafik, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Dur İhtarına Uymayan Otomobil Direğe Çarptı - Son Dakika

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