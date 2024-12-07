Çorum'da İki İntihar Girişimi

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Bir saat içerisinde iki kez intihara kalkıştı

ÇORUM - Çorum'da alkollü olduğu öğrenilen bir şahıs, çıktığı binaların çatısında 1 saat arayla iki kez intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs, polis merkezine götürüldü.

Olay, Yeniyol Mahallesi Gazi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen A.T. isimli şahıs, cadde üzerindeki bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde ikna edilen şahıs çatıdan indirildi.

Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan şahıs, işlemlerinin ardından Yavruturna Mahallesi Emek Caddesi'ne gitti. İkna edildikten 1 saat sonra cadde üzerindeki 7 katlı binanın çatısına çıkan şahıs yeniden intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekipler tarafından şahıs yeniden ikna edildi. Şahıs, yapılan sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü.