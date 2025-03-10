Çorum'da İnşaat Projelerinde Usulsüzlük İddiası Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Çorum'da bir mühendisin yapı ruhsatı talebinde bulunduğu binanın statik proje hesap raporlarında program veri girişinde değişiklik yapıldığının ardından yapılan suç duyurusu ile ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, en kısa süre içerisinde ilgisi ve ihmali tespit edilen kişi ve kişilere yönelik yasal gereğinin ivedilikle yerine getirileceği belirtildi.

Çorum Belediyesi'ne yapılan yapı ruhsatı talebinde statik proje hesap raporlarında program veri girişinde değişiklik yapıldığı Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün dikkati sayesinde tespit edilmişti. Çorum Belediyesi tarafından konuyla ilgili bir inşaat mühendisi hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Öte yandan, daha önce yapılıp bitirilen ve yapımı devam eden bazı bina projelerinin statiğinde oynama yapıldığı iddia edildi. Çorum Belediyesi'nden yapılan suç duyurusu ve iddialar üzerine, konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ihmali bulunan kişi ya da kişiler hakkında gereken yasal işlemlerin ivedilikle başlatılacağı belirtildi. Açıklamada, "Çorum ilinde bazı inşaatların yapım projelerinde usulsüzlük yapıldığına dair basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. İlimizde daha önceden yapılıp bitirilen ve halen yapımı devam eden bazı yapı projelerinin statiğinde oynama yaparak, mevzuata aykırı yapıların yapılmasına sebebiyet verildiğinin 7 Mart 2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirildiği, teknik bir konu olması nedeniyle, ilgili yerlere konunun araştırılması ve tüm yönleri ile ortaya konulması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli talimatlar verildiği, en kısa süre içerisinde ilgisi ve ihmali tespit edilen kişi ve kişilere yönelik yasal gereğinin ivedilikle yerine getirileceği hususu, Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM