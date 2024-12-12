Çorum'da İş Yerine Kurşun Sıkıldı - Son Dakika
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Çorum'da İş Yerine Kurşun Sıkıldı

Çorum\'da İş Yerine Kurşun Sıkıldı

Çorum'da bir dövmeciye açılan ateşte yaralanan olmadı, şüpheliler kayıplara karıştı.

12.12.2024 21:31
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Çorum'da bir iş yerine kurşun yağdıran şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Yeniyol Mahallesi Kulaksız Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir dövmecinin önüne gelen kişi ya da kişiler tarafından iş yerine tüfekle ateş açıldı. Kurşunlar iş yerine isabet ederken, şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Ekipler, olayın ardından kayıplara karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da İş Yerine Kurşun Sıkıldı - Son Dakika

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