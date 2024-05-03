Çorum'da kamyon, minibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da kamyon, minibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çorum\'da kamyon, minibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 araç birbirine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.05.2024 20:30
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Çorum'da kamyon, minibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 kamyon, 1 minibüs ve 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da kamyon, minibüs ve 4 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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