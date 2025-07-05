Çorum\'da Kaza: 1 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Küçükhırka ile Büyükhırka köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.A. yönetimindeki 06 KRM 75 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sebebiyle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM