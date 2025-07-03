Çorum\'da Kaza: 2 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Sungurlu- Zile karayolu mezbahane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 66 ADA 191 plakalı otomobil ile F.C. yönetimindeki 66ADK 422 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile Ş.C. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM