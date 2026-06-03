Çorum\'da Kaza: 5 Yaralı

Çorum'un Kargı ilçesi D100 karayolunda kamyonun kayan römorkunun çarptığı minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, D100 karayolu Kargı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırgızistan plakalı kamyonun arkasındaki römork kayarak sürücüsü öğrenilemeyen 52 AHH 425 plakalı minibüse çarptı. Kazada minibüste bulunan M.B. G.K., A.K. Z.Ç. ve S.Ç. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Tosya Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM