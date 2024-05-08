Çorum'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Çorum'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Çorum\'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi'nde bulunan kız öğrenci yurdunun ikinci katında çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

08.05.2024 22:49  Güncelleme: 22:51
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Çorum'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Olay, akşam saatlerinde Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kız öğrenci yurdunun ikinci katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın paniğe sebep oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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