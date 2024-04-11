Çorum\'da köpeğe çarpan araç takla attı

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Çorum'un Alaca ilçesinde önündeki aracın köpeğe çarptığını gören sürücü, manevra yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçerek takla atıp şarampole uçtu.

Kaza, Alaca- Sincan Köyü karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan Yasin D. idaresindeki 06 DUD 748 plakalı otomobil yol üzerindeki bir köpeğe çarptı. Bu sırada kazaya karışan aracın arkasından gelen Ali K. idaresindeki 07 BBT 497 plakalı otomobil ise köpeğe çarpan araca çarpmamak için manevra yaparak aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve takla atıp şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ali K.'yi Alaca Belediye itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkartı. Yaralı sürücü olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM