Çorum'da Kurban Kesimi Yapan İş Makinesi Dereye Devrildi

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Çorum'un Alaca ilçesinde kurban kesimi yapılan iş makinesi geri geri manevra yaptığı sırada dereye devrildi.

Kaza, Denizhan mahallesi mezbahane yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen sürücü kesim yapmak için büyükbaş hayvanı kaldırdığı esnada geri geri geldi. Sürücü arka taraftaki dereyi fark edemeyince iş makinesi dereye yatağına girerek devrildi. İş makinesinin devrildiğini gören vatandaşlar içerisindeki sürücüyü çıkarttı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, iş makinesinde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM