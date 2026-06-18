Çorum'da metruk evde korkutan yangın - Son Dakika
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Çorum'da metruk evde korkutan yangın

Çorum\'da metruk evde korkutan yangın
18.06.2026 19:42  Güncelleme: 19:44
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Çorum'un Alaca ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'un Alaca ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da metruk evde korkutan yangın - Son Dakika

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