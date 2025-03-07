Çorum'da Motosikletli Kovalamaca - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorum'da Motosikletli Kovalamaca

Geniş Video İzle

Polisten kaçan motosikletli şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı, sürücüye 72 bin lira ceza kesildi.

07.03.2025 01:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da haraketli dakikalar: Polisten kaçan motosikletli şahıslar kovalamacayla yakalandı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinden kaçan motosikletli ve arkasında yolcu konumunda olan kadın, kovalamaca neticesinde yakalandı. Kovalamaca anı saniye saniye kameraya yansırken, yakalanan sürücüye 72 bin 635 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekceviz 15. Sokak'ta polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 19 AAN 467 plakalı motosikletin sürücüsü, arkasında yolcu konumunda bulunan kadın ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan motosikletli şahıslar, Osmancık Caddesi'nde kovalama neticesinde durduruldu.

Motosiklet sürücüsü B.H. ve arkasında bulunan kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücüye 72 bin 635 lira idari işlem uygulandı. 2 ay trafikten men edilen motosiklet ise otoparka çekildi.

Öte yandan, kovalamaca anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Polis, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Motosikletli Kovalamaca - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Devlet hastanesinde büyük skandal Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
11:25 Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
11:17 Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi
11:16 Esad’a bağlı güçlerle çatışma 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:40 Ece Gürel’in ölüm nedeni belli oldu Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
18:21 Galatasaray’ı yıkan haber: Victor Osimhen’in yeni takımını duyurdular Galatasaray'ı yıkan haber: Victor Osimhen'in yeni takımını duyurdular
18:17 AK Parti Milletvekili Metiner’den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler AK Parti Milletvekili Metiner'den Demirtaş görüşmesi sonrası dikkat çeken sözler
17:59 Trump, Zelenskiy’nin kuyusunu kazmaya başladı Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü Trump, Zelenskiy'nin kuyusunu kazmaya başladı! Koltuğunu alması için iki isimle gizlice görüştü
17:59 Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı Facianın eşiğinden dönüldü: İçinde 4 çocuk varken cayır cayır yandı
17:47 ’Sık lan buna’ deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş 'Sık lan buna' deyip, polis memurunu öldürmesini istemiş
17:35 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı
17:34 Sinop’taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu Sinop'taki heyelan paniği: 2 kişi saatler sonra kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 13:23:12. #7.11#
SON DAKİKA: Çorum'da Motosikletli Kovalamaca - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.