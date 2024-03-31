Çorum'da Muhtar Adayı Tarafından Destekçisi Darp Edildi - Son Dakika
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Çorum'da Muhtar Adayı Tarafından Destekçisi Darp Edildi

Çorum\'da Muhtar Adayı Tarafından Destekçisi Darp Edildi

Çorum'un Babaoğlu Köyü'nde, bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından darp edilerek yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi. Yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

31.03.2024 07:19  Güncelleme: 07:21
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Çorum'da iddialara göre bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından darp edilerek yaralandı.

Olay, nerkeze bağlı Babaoğlu Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, N. S. teravih namazı çıkışı 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Muhtar adayı H.G. ve O. C. tarafından darp edildi. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Muhtar Adayı Tarafından Destekçisi Darp Edildi - Son Dakika

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