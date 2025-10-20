Çorum'da Oğul Babayı Tüfekle Öldürdü - Son Dakika
Çorum'da Oğul Babayı Tüfekle Öldürdü

20.10.2025 03:36
Yaşar Yılmaz, tartıştığı oğlu M.Y. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Zanlı yakalandı.

Çorum'da tartıştığı babasını tüfekle öldüren zanlı, olayın ardından kaçtığı Kırıkkale'nin Delice ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kamışlı Evler 5. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Yılmaz (59) ile oğlu M.Y. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., yanında bulunan tüfekle babasına ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yaşar Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan M.Y., polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

