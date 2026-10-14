Çorum\'da okul servis araçları için denetim başlatıldı, 411 araç kontrol edilecek

Çorum'da öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler sürüyor.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde okul servis araçlarına yönelik denetimlere başladı. Cuma gününe kadar devam edecek olan denetimler kapsamında il genelinde toplam 411 öğrenci taşıyan servis aracının kontrol edilmesi hedefleniyor. Gerçekleştirilen uygulamalarda servis araçlarının teknik yeterlilikleri, emniyet kemerlerinin kullanımı, ilgili taşımacılık belgeleri ile araçların güvenlik donanımları tek tek inceleniyor. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir şekilde okullarına ulaşım sağlamaları amacıyla yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi.