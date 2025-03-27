Çorum'da Otomobil-Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ÇORUM - Çorum'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki plakalı motosiklet ile S.I. yönetimindeki plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen E.Ş. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgil inceleme başlatıldı.