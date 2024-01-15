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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil sulama kanalına düştü ve 2 kişi yaralandı. Kazada, sürücü ve bir yolcu yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

Çorum\'un Uğurludağ ilçesinde otomobil sulama kanalına düştü, 2 kişi yaralandı
15.01.2024 - 11:07,
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Çorum'un Uğurludağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Uğurludağ karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar İ. (48) idaresindeki otomobil Ambarcı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu HES'e ait içinde sulama kanalına uçtu. Kazada, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan A.İ. (9) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Uğurludağ Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kanaldan çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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